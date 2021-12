Empoli, infortunio Haas: forte dolore al ginocchio. Le condizioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) infortunio Haas: preoccupazione in casa Empoli per le condizioni fisiche dell’attaccante, uscito in barella contro il Verona Pessime notizie per l’Empoli, in occasione del match di Coppa Italia contro il Verona. Dopo appena tre minuti di gioco, Nicolas Haas è stato costretto alla sostituzione per via una forte distorsione al ginocchio. Il classe ’96 svizzero, infortunatosi senza subire alcun contrasto, ha lasciato lo stadio in barella. Verrà immediatamente sottoposto ad accertamenti clinici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): preoccupazione in casaper lefisiche dell’attaccante, uscito in barella contro il Verona Pessime notizie per l’, in occasione del match di Coppa Italia contro il Verona. Dopo appena tre minuti di gioco, Nicolasè stato costretto alla sostituzione per via unadistorsione al. Il classe ’96 svizzero, infortunatosi senza subire alcun contrasto, ha lasciato lo stadio in barella. Verrà immediatamente sottoposto ad accertamenti clinici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

