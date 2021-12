Emergenza Covid nel Regno Unito, l’appello di Johnson: «Fate subito la terza dose, è di vitale importanza» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «Fate la dose booster ora. È di vitale importanza che le persone si sottopongano subito alla terza dose del vaccino anti-Covid perché il Regno Unito, oggi, registra il numero più alto di casi giornalieri da inizio pandemia». Sono le parole del primo ministro britannico Boris Johnson, dopo il picco assoluto da inizio pandemia di nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrato oggi, 15 dicembre (78.610). Il picco precedente nel Regno Unito si era registrato lo scorso 8 gennaio, quando si contarono 68.053 nuovi casi. A incidere sull’impennata dei nuovi casi c’è anche la variante Omicron, che oggi è stata riscontrata in 10.017 pazienti positivi, contro i 4.617 del giorno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) «labooster ora. È diche le persone si sottoponganoalladel vaccino anti-perché il, oggi, registra il numero più alto di casi giornalieri da inizio pandemia». Sono le parole del primo ministro britannico Boris, dopo il picco assoluto da inizio pandemia di nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrato oggi, 15 dicembre (78.610). Il picco precedente nelsi era registrato lo scorso 8 gennaio, quando si contarono 68.053 nuovi casi. A incidere sull’impennata dei nuovi casi c’è anche la variante Omicron, che oggi è stata riscontrata in 10.017 pazienti positivi, contro i 4.617 del giorno ...

