Elisa ha il Covid, salta la sfilata a Sanremo Giovani: come sta ora la cantante (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sebbene la 72° edizione del Festival di Sanremo non sia ancora iniziata, il Covid continua a rimescolare le carte in tavola. Ultima a pagarne le spese è stata Elisa, in gara tra i 22 Big della serata: l’artista triestina, infatti, è risultata positiva dopo i controlli di routine. Per questo motivo, non potrà essere presente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sebbene la 72° edizione del Festival dinon sia ancora iniziata, ilcontinua a rimescolare le carte in tavola. Ultima a pagarne le spese è stata, in gara tra i 22 Big della serata: l’artista triestina, infatti, è risultata positiva dopo i controlli di routine. Per questo motivo, non potrà essere presente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IlContiAndrea : #Elisa domani non sarà a #SanremoGiovani, assieme ad altri colleghi Big perché positiva al Covid. Si collegherà in… - rtl1025 : '#Elisa è positiva al covid, sta bene, ma domani sarà l'unica Big a non essere presente a #SanremoGiovani'. Lo ha a… - RadioLatteMiele : Speriamo si rimettano presto ?? @elisatoffoli #covid #elisa #Sanremo2022 #seta - Radio105 : L'importante è che @elisatoffoli stia bene ?? #COVID19 #Elisa - SteBarba1 : RT @Corriere: Amadeus: «Elisa ha il Covid, non ci sarà domani alla sfilata dei 22 big» -