Elezioni provinciali, il candidato Pd a Caserta contro le nomine in società rifiuti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, candidato alla carica di presidente della Provincia di Caserta per le Elezioni che si terranno sabato 18 dicembre, ribadisce le forti perplessità già manifestate qualche giorno fa sulla nomina, prevista per oggi, dei vertici della Gisec, società della Provincia che gestisce impianti di rifiuti come lo Stir. Le nomine verranno fatte dal Presidente della Provincia Giorgio Magliocca, che è anche il candidato alla presidenza dei movimenti centristi che in Regione sostengono De Luca, in contrapposizione proprio a Mirra, candidato del Pd. Quest’ultimo bolla come non opportuno procedere a tali nomine “a pochi giorni dal voto”. “Il presidente della Provincia – ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra,alla carica di presidente della Provincia diper leche si terranno sabato 18 dicembre, ribadisce le forti perplessità già manifestate qualche giorno fa sulla nomina, prevista per oggi, dei vertici della Gisec,della Provincia che gestisce impianti dicome lo Stir. Leverranno fatte dal Presidente della Provincia Giorgio Magliocca, che è anche ilalla presidenza dei movimenti centristi che in Regione sostengono De Luca, in contrapposizione proprio a Mirra,del Pd. Quest’ultimo bolla come non opportuno procedere a tali“a pochi giorni dal voto”. “Il presidente della Provincia – ...

