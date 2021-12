Elettra Lamborghini appuntamento a “Mezzanotte” | LEI e’ già mezza spogliata! Passione infinita – FOTO

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’esuberante ereditiera bolognese fa impazzire il web con uno scatto conturbante.si mostra come solo lei sa fare e manda in tilt i fan. La cantante di Pem… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RamnusiaNemesi : Ci tenevo a ricordarvi che persino Elettra Lamborghini, durante la fase di vigile attesa, fu costretta a sollecitar… - RamnusiaNemesi : Comunque vi volevo ricordare che nella fase di vigile attesa, persino Elettra Lamborghini dovette sollecitare l'ASL… - occhio_notizie : Elettra Lamborghini, un regalo speciale per i fan: ''Torno col botto'' #elettralamborghini - Maparliamodime2 : Ho sognato Tommaso Stanzani che faceva un balletto stupendo in un campo di terra bagnata e Elettra Lamborghini che… - radiostonata : ELETTRA LAMBORGHINI – “A MEZZANOTTE” -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Backstage di fuoco per: il web esulta di fronte alla visuale incredibile del suo fondoschiena. La cantante è pazzesca... Dopo aver fatto ballare per un'estate intera i suoi sostenitori sulle note di ' ..., regalo di Natale per i fan e nuovo progetto in cantiere: 'Torno col botto' La simpatica e stupendasa sempre perfettamente come colpire al centro i suoi fan. ...Elettra Lamborghini ha fatto un importante annuncio ai suoi fan, un regalo speciale, ma scopriamo di cosa si tratta ...Lanzoni racconta il solido legame con la nostra provincia «Persone umili e grandi lavoratori. E le tagliatelle di nonna» ...