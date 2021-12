El Pais: «Che tristezza il Barca sul lastrico costretto a giocare la Maradona Cup per soldi» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il Barça ha sempre avuto un rapporto difficile con Diego Armando Maradona”. Scrive El Pais che il Barcellona non lo ha mai rimpianto, quando lo lasciò andare al Napoli, tantomeno il giocatore avrebbe mai voluto tornare in blaugrana. Il “disaccordo” – lo chiama così il quotidiano spagnolo – continua anche dopo la morte di El Pelusa un anno fa. “La disputa della Maradona Cup, organizzata in Arabia Saudita per onorarlo, è diventata una partita seccante per il Barcelona. Il presidente Laporta non si è nemmeno recato a Riyadh ma ha preferito accompagnare Pedri e Maertens a una cerimonia di premiazione a Torino”. Che tristezza, scrive El Pais, questa operazione per soldi – “ha incassato tra i due e i tre milioni di euro” – di un club quasi sul lastrico. “La presenza delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Il Barça ha sempre avuto un rapporto difficile con Diego Armando”. Scrive Elche il Barcellona non lo ha mai rimpianto, quando lo lasciò andare al Napoli, tantomeno il giocatore avrebbe mai voluto tornare in blaugrana. Il “disaccordo” – lo chiama così il quotidiano spagnolo – continua anche dopo la morte di El Pelusa un anno fa. “La disputa dellaCup, organizzata in Arabia Saudita per onorarlo, è diventata una partita seccante per il Barcelona. Il presidente Laporta non si è nemmeno recato a Riyadh ma ha preferito accompagnare Pedri e Maertens a una cerimonia di premiazione a Torino”. Che, scrive El, questa operazione per– “ha incassato tra i due e i tre milioni di euro” – di un club quasi sul. “La presenza delle ...

