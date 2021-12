El Kun Aguero costretto al ritiro Smetto | sono nelle mani dei medici

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Vi comunico che ho deciso di smettere di giocare a calcio. È un momento molto duro. Per il problema che ho scoperto un mese fa.deimolto felice per la mia carriera. Gioco a calcio da quando ho 5 anni”.Tra le lacrime Sergiodice addio al calcio giocato, in una conferenza stampa al Camp Nou di Barcellona. L’argentino deve fermarsi a causa di un’aritmia incompatibile con l’attività agonistica. A 33 anni e dopo quasi due decenni da professionista, “El Kun” ha segnato oltre 400 gol e ha vinto 21 titoli in carriera, con Independiente, Atlético Madrid, Manchester City e Nazionale argentina. In questa stagione, a Barcellona, era sceso in campo solo 5 volte per 165 minuti totali, prima del suo stop. L’ultima partita giocata risale al 30 ottobre. “Ho sempre ...