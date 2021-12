Edison lancia piano rinnovabili | 3 mld investimenti al 2030

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)investirà 3 miliardi di euro in tutta Italia per lo sviluppo eolico e fotovoltaico, aumentando la propria capacità rinnovabile installata dagli attuali 2 gigawatt a 5 gigawatt. E' quanto ...

Agenzia ANSA

... prevalentemente nel Sud Italia (1.300 MW), ma anche al Centro (più di 100 MW) e in maniera inferiore al Nord (circa 70 MW), spiega l'executive vice president Power Asset, Marco Stangalino. ...Un folle ibrido di Thomas, P. T. Barnum, Andrew Carnegie e il Doctor Manhattan di Watchmen": così la rivista americana definisce il "visionario" Ceo di Tesla e Space X che ha conquistato la ...Edison investirà 3 miliardi di euro in tutta Italia per lo sviluppo eolico e fotovoltaico, aumentando la propria capacità rinnovabile installata dagli attuali 2 gigawatt a 5 gigawatt. (ANSA) ...Edison rinnova la storica collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano e lo affiancherà ulteriormente nel percorso per un uso sempre più sostenibile delle risorse energetiche delle sue sedi citta ...