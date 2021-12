Economia circolare | se l’olio di frittura diventa lubrificante per motori

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel quadro della transizione ecologica si cominciano a definire i dettagli. Anche perché - per ottenere un punteggio pieno dal punto di vista Esg (Environment, Social, Governance) e quindi un accesso agevolato al credito - per le imprese è importante che tutti i passaggi del ciclo produttivo siano allineati in una prospettiva di decarbonizzazione. Quindi anche un comparto piccolo ma in crescita come i biolubrificanti acquista un ruolo significativo. Parliamo di prodotti che sostituiscono quelli di origine fossile e che hanno origine naturale, non sono tossici per l’ambiente, si biodegradano facilmente, riducono il rischio incendio. Dal punto di vista tecnico è un pareggio: sono comparabili con i loro concorrenti fossili. Svolgono in modo analogo le funzioni di riduzione dell’attrito tra due parti in movimento per facilitare il funzionamento di ingranaggi meccanici di vario tipo. Ma ...