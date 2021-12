Ecdc: "Il vaccino da solo non basta contro Omicron, sarà dominante da febbraio" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “La probabilità di un’ulteriore diffusione della variante Omicron è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l’impatto; è urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l’impatto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure non farmaceutiche è necessaria per ridurre la trasmissione della variante Delta e rallentare Omicron”. Lo dichiara Andrea Ammon, direttrice dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, spiegando che è necessario introdurre misure di distanziamento sociale. “I risultati dei modelli matematici dimostrano che sono necessarie forti e immediate riduzioni dei tassi di contatto anche per evitare un picco elevato nei casi causati dalla variante Omicron e per mantenere gestibile il carico di salute e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “La probabilità di un’ulteriore diffusione della varianteè molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l’impatto; è urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l’impatto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure non farmaceutiche è necessaria per ridurre la trasmissione della variante Delta e rallentare”. Lo dichiara Andrea Ammon, direttrice dell’, il centro europeo per la prevenzione e illlo delle malattie, spiegando che è necessario introdurre misure di distanziamento sociale. “I risultati dei modelli matematici dimostrano che sono necessarie forti e immediate riduzioni dei tassi di contatto anche per evitare un picco elevato nei casi causati dalla variantee per mantenere gestibile il carico di salute e ...

