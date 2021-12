Dybala: «A Babbo Natale chiedo Champions con Juve e Mondiale» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Cosa chiederei a Babbo Natale? La lista sia sempre molto lunga, ci sono tante cose che si possono chiedere. A livello calcistico, spero che Babbo Natale possa portare la Champions alla Juve, sarebbe il regalo più bello per tutti, poi mi piacerebbe il Mondiale l’anno prossimo con l’Argentina, sarebbe straordinario. Sognare è gratis, anche chiedere a Babbo Natale è gratis”. Così Paulo Dybala, attaccante della Juventus, in occasione della prima puntata stagionale di ‘Junior Reporter’, l’evento che permette ai Junior Black&White Member di essere giornalisti per un giorno intervistando i campioni bianconeri. La chiamata della Juventus “è stata una delle emozioni più grandi, in quel ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Cosa chiederei a? La lista sia sempre molto lunga, ci sono tante cose che si possono chiedere. A livello calcistico, spero chepossa portare laalla, sarebbe il regalo più bello per tutti, poi mi piacerebbe ill’anno prossimo con l’Argentina, sarebbe straordinario. Sognare è gratis, anche chiedere aè gratis”. Così Paulo, attaccante dellantus, in occasione della prima puntata stagionale di ‘Junior Reporter’, l’evento che permette ai Junior Black&White Member di essere giornalisti per un giorno intervistando i campioni bianconeri. La chiamata dellantus “è stata una delle emozioni più grandi, in quel ...

Advertising

calciotoday_it : ??Le richieste di Paulo #Dybala per Babbo #Natale #Natale2021 - mcrisj01 : RT @JuventusClub19: #Dybala: “A Babbo Natale cosa chiederei? A livello calcistico chiederei la #Champions per la #Juve. Ovviamente sapendo… - leolester100 : RT @mirkonicolino: #Dybala ai junior member #Juventus: 'A Babbo Natale cosa chiederei? A livello calcistico la #ChampionsLeague per la Juve… - Spirit78328977 : RT @LeonettiFrank: Dybala:'Il mio agente mi disse della Juve, gli risposi di non ascoltare più nessun'altra proposta. Ho riflettuto tanto p… - OdeonZ__ : Dybala 'intervistato' dai bambini: 'A Babbo Natale chiederei la Champions' -