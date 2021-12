Duello Juve-City per l’attaccante: possibile svolta in arrivo! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si profila un Duello sull’asse Torino-Manchester per un attaccante di primo pelo. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic. l’attaccante serbo della Fiorentina è in uscita dal club viola e il suo futuro è tutto da decifrare. Vlahovic, Juventus, Fiorentina La Fiorentina ha posto la base d’asta La società gigliata è stata chiara. La base d’asta per Dusan Vlahovic è di 50 milioni di euro. Questo secondo La Repubblica. Per meno Commisso non si siederà nemmeno ad un tavolo. Juventus e Manchester City sono avvisate. LEGGI ANCHE: Fiorentina, arriva la conferma del dirigente: “Si, vogliamo ingaggiarlo. Perfetto per il nostro stile di gioco!” LEGGI ANCHE: Juventus, addio Ramsey: il calciatore detta le condizioni! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si profila unsull’asse Torino-Manchester per un attaccante di primo pelo. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic.serbo della Fiorentina è in uscita dal club viola e il suo futuro è tutto da decifrare. Vlahovic,ntus, Fiorentina La Fiorentina ha posto la base d’asta La società gigliata è stata chiara. La base d’asta per Dusan Vlahovic è di 50 milioni di euro. Questo secondo La Repubblica. Per meno Commisso non si siederà nemmeno ad un tavolo.ntus e Manchestersono avvisate. LEGGI ANCHE: Fiorentina, arriva la conferma del dirigente: “Si, vogliamo ingaggiarlo. Perfetto per il nostro stile di gioco!” LEGGI ANCHE:ntus, addio Ramsey: il calciatore detta le condizioni!

Advertising

infoitsport : Il colpo arriva dalla Champions: è duello di fuoco Juve-Inter - FabioCasalucci : @GioMat86 Eppure oggi mi hanno fatto tremare con quella difesa sempre a centrocampo (ho visto solo il primo tempo,… - infoitsport : VIDEO - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Calciomercato, Tolisso l'ultima idea della Juve. Napoli e Inter, duello per Frattesi. Cavani potrebbe tornare in Italia [di… - raspa90 : RT @repubblica: Calciomercato, Tolisso l'ultima idea della Juve. Napoli e Inter, duello per Frattesi. Cavani potrebbe tornare in Italia [di… -