Dritto e rovescio: le anticipazioni della puntata del 16 dicembre 2021 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Giovedì 16 dicembre 2021 andrà in onda una nuova puntata di Diritto e rovescio. Il programma televisivo anche questa settimana sarà trasmesso in prima serata su Rete 4 e darà la possibilità ai telespettatori di scoprire qualcosa in più in merito a diversi temi di stretta attualità. La puntata in onda questo giovedì sarà l'ultima prima delle festività natalizie. Dritto e rovescio tornerà dopo le festività, ovvero giovedì 13 gennaio 2022. Dritto e rovescio: gli argomenti della puntata in onda il 16 dicembre 2021 Nel corso della serata si parlerà di diversi argomenti di attualità che permetteranno al pubblico a casa di scoprire qualcosa di più. Uno dei ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Giovedì 16andrà in onda una nuovadi Diritto e. Il programma televisivo anche questa settimana sarà trasmesso in prima serata su Rete 4 e darà la possibilità ai telespettatori di scoprire qualcosa in più in merito a diversi temi di stretta attualità. Lain onda questo giovedì sarà l'ultima prima delle festività natalizie.tornerà dopo le festività, ovvero giovedì 13 gennaio 2022.: gli argomentiin onda il 16Nel corsoserata si parlerà di diversi argomenti di attualità che permetteranno al pubblico a casa di scoprire qualcosa di più. Uno dei ...

Advertising

chiaradiluna_ : Andrea Nicole e Ciprian che si presentano vestiti come se fosse la comunione del nipote, per essere poi asfaltati d… - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ ANTONIO TAJANI E PIERPAOLO SILERI, GIOVEDÌ 16 DICE… - alessan47586283 : @ModernoAlex Ha cambiato idea ? Le trasmissioni incriminate erano Dritto e Rovescio e fuori dal coro … ha avuto il Covid. - zazoomblog : Tennis Roger Federer: “I Next Gen tirano forte sia di dritto che di rovescio non ci sono più differenze” - #Tennis… - irenechiari1966 : Ogni Paese ha i propri problemi: Grillo, gip ordina imputazione per violenza privata per il caso del cronista di «D… -