Dramma a Treviso | accompagna la figlia all’altare | muore poche ore dopo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il giorno più bello si è trasformato improvvisamente in quello più triste. Una donna è mortaoreil matrimonio della. Matrimonio (Adobe Stock)Una donna di 68 anni ha deciso di fare l’ultimo regalo allaprima di lasciarla per sempre. La signora era malata di cancro da molto tempo, ma nonostante questo ha deciso di combattere per essere presente al matrimonio della ragazza, che si è sposata a. La donna ha infattito lain quello che sarebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita. La signora non solo ha fatto un regalo immenso alla, ma ha realizzato anche il suo sogno, quello di stare accanto allain uno degli eventi ...

Advertising

infoitinterno : Treviso, Maria Grazia Spallina accompagna la figlia all'altare e muore: un dramma sconvolgente - Rosskitty77 : Dramma a Silea: operaio di 55 anni muore andando al lavoro in bici - tribuna_treviso : La vittima aveva la tuta di lavoro e stava andando al lavoro presso la ditta Danilo Vendrame autotrasporti: la Proc… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Treviso

La Tribuna di Treviso

SILEA -a Silea: un uomo è stato trovato morto per strada mentre andava al lavoro in bicicletta. Il corpo di Silvano Spricigo, 66 anni (ne avrebbe compiuti 67 a breve), di Carbonera, dipendente della ...Stavolta il Covid, i novax e affini non c'entrano nulla. Quella che arriva daè una storia drammatica, ma anche di grande umanità. La protagonista suo malgrado è Maria ... Trieste, ildi ...Il giorno più bello si è trasformato improvvisamente in quello più triste. Una donna è morta poche ore dopo il matrimonio della figlia.Sua figlia, fresca sposa, ha parlato a La Tribuna di Treviso: “Ha raccolto le forze rimaste per farmi, con la sua presenza, l’ultimo regalo”. La protagonista suo malgrado è Maria Grazia Spallina, una ...