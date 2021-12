Draghi: "Vaccinarsi è essenziale per proteggerci e tenere aperta l’economia" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In vista del Consiglio europeo che si terrà domani a Bruxelles, il premier Mario Draghi è in Aula, prima alla Camera, poi, nel pomeriggio, in Senato, per riferire ai parlamentari sui temi in agenda. Le discussioni dei leader dell'Ue verteranno sugli sviluppi relativi al Covid-19, sui prezzi dell'energia, su sicurezza e difesa, sugli aspetti esterni della migrazione e sulla situazione in Bielorussia. Uno dei punti più rilevanti riguarda l'introduzione di misure di controllo sanitario alle frontiere nazionali. L'Italia ha varato ieri l'obbligo di tampone per chi arriva anche dai paesi europei ed è in possesso di certificato verde. Anche il Portogallo ha fatto altrettanto a fine novembre, seguito dall'Irlanda. Per questo, nella lettera di invito ai leader per il vertice di domani, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha spiegato che “il coordinamento ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In vista del Consiglio europeo che si terrà domani a Bruxelles, il premier Marioè in Aula, prima alla Camera, poi, nel pomeriggio, in Senato, per riferire ai parlamentari sui temi in agenda. Le discussioni dei leader dell'Ue verteranno sugli sviluppi relativi al Covid-19, sui prezzi dell'energia, su sicurezza e difesa, sugli aspetti esterni della migrazione e sulla situazione in Bielorussia. Uno dei punti più rilevanti riguarda l'introduzione di misure di controllo sanitario alle frontiere nazionali. L'Italia ha varato ieri l'obbligo di tampone per chi arriva anche dai paesi europei ed è in possesso di certificato verde. Anche il Portogallo ha fatto altrettanto a fine novembre, seguito dall'Irlanda. Per questo, nella lettera di invito ai leader per il vertice di domani, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha spiegato che “il coordinamento ...

borghi_claudio : @blackbarbiee97 @IlGiannon Io ero rimasto che il green pass servisse a non contagiarsi. L'ha detto Draghi non rico… - Ettore_Rosato : Oltre 100 milioni dosi somministrate nel nostro paese. Risultato raggiunto grazie a svolta impressa da generale Fig… - GramsciAG : RT @ProfCampagna: #Draghi La civiltà non fallisce quando un ignorante decide di non vaccinarsi. La civiltà fallisce quando lo stesso ignor… - Ludimar54Luigi : RT @ProfCampagna: #Draghi La civiltà non fallisce quando un ignorante decide di non vaccinarsi. La civiltà fallisce quando lo stesso ignor… - aleniggaz : RT @ProfCampagna: #Draghi La civiltà non fallisce quando un ignorante decide di non vaccinarsi. La civiltà fallisce quando lo stesso ignor… -