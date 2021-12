Advertising

ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - Emanuela_Corda : Ma se è vero che il #Governo #Draghi è il più bravo di tutti nella gestione della #pandemia, mi spiegate il perché… - pameladiverona : RT @_jusquaubout: La cosa che mi fa più incazzare non è il fatto che sia stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.22, ma il fatt… - Zio_Trump_ : RT @ladyonorato: Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Prorogato

Il Governo ha deciso di prorogare lo stato d'emergenza e invito i cittadini a mantenere la massima cautela'; cosìalla Camera. / WebTV CameraIl governo guidato da Mariohalo stato d'emergenza per il coronavirus e alcune scadenze legate all'emergenza sanitaria. A partire dal green pass e dal super green pass che resteranno in vigore fino al 31 marzo ...A partire da oggi per entrare nel nostro paese bisognerà effettuare un tampone anche se vaccinati. "Roma spieghi la sua scelta", dicono da Bruxelles. Il super green pass prorogato fino al 31 marzo, in ...Mercoledì, 15 dicembre 2021 Home > aiTv > Draghi: "Prorogato stato d'emergenza, cittadini mantengano cautela" (Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della varian ...