Draghi: “Natale più sicuro, ma fate tutti la terza dose. Nuovi investimenti impensabili con le attuali regole europee” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il premier alla Camera prima del Consiglio europeo a Bruxelles sui rincari: «Dovrebbero essere superati nel 2022». E sull’escalation in Donbass: «Il Consiglio Ue dica alla Russia di ridurre le tensioni con l’Ucraina» Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il premier alla Camera prima del Consiglio europeo a Bruxelles sui rincari: «Dovrebbero essere superati nel 2022». E sull’escalation in Donbass: «Il Consiglio Ue dica alla Russia di ridurre le tensioni con l’Ucraina»

Advertising

myrtamerlino : #Draghi blinda le frontiere in vista del #Natale... e l’Europa protesta. Così facendo anticipa le mosse degli allea… - MediasetTgcom24 : Camera, il premier Draghi: 'Natale più sicuro grazie ai vaccini' #mariodraghi - Agenzia_Ansa : I dati Covid di oggi 'descrivono un quadro molto diverso rispetto all'anno scorso. Dobbiamo essere prudenti, ma ci… - shineelite2 : RT @siriomerenda: #Figliuolo 'Natale sicuro...pronti a vaccinare entrando casa per casa...ho un piano' #STATODIEMERGENZA #Draghi #15dicembr… - siriomerenda : #Figliuolo 'Natale sicuro...pronti a vaccinare entrando casa per casa...ho un piano' #STATODIEMERGENZA #Draghi… -