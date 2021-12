Draghi | Giusto confermare politica economica espansiva

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dicembre 2021 "La commissione europea prevede che l'Italia crescerà oltre il 6%. Permangono, però, elementi di incertezza, come la variante omicron e gli aumenti dell'energia. Per questo è ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, durante le comunicazioni alla Camera in ... A fronte di questi rischi, èconfermare una politica di bilancio espansiva per il 2022, che ...Così il premier Mario, intervenendo nell'Aula della Camera alla vigilia del Consiglio europeo. 'A fronte di questi rischi, èconfermare una politica di bilancio espansiva per il 2022, ...(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 'La commissione europea prevede che l'Italia crescerà oltre il 6%. Permangono, però, elementi di ...Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell’esplosione avvenuta l’11 dicembre a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Pietro Carmìna di 68 anni. Maria Crescenza Zagarrìo di 69 anni. Liliana Mi ...