Draghi alla Camera per il Consiglio Ue | «Omicron ci impone massima cautela Pronti nuovi fondi per tagliare le bollette» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) «Oggi più dell’85 per cento degli italiani sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi e circa il 20 per cento la terza. Voglio incoraggiare chi non si è vaccinato a farlo al più presto e chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile». Queste le parole del premier Marioche, in un’Aula poco affollata (presenti soprattutto Pd e Fdi) ha tenuto alcune comunicazioni in vista del prossimoeuropeo. «Come dimostra l’Iss, i non vaccinati hanno un rischio di morire 11 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose, e quasi 17 volte rispetto a chi ha fatto la terza. Vaccinarsi è essenziale per proteggere noi stessi, i nostri cari, la nostra comunità. E per continuare a tenere aperta l’economia, le scuole, i luoghi della socialità, come fatto finora», ha detto. Poi, riferendosi ...