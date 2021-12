Draghi “A Natale più preparati e sicuri grazie ai vaccini”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere prudenti, ma ci avviciniamo alpiùe più. Questo miglioramento è dovuto soprattutto alla campagna di vaccinazione”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nel corso dell’informativa alla Camera in vista del Consiglio Europeo.“Nell’arco di un anno in Italia abbiamo vaccinato con due dosi quasi 46 milioni di persone – e oltre 300 milioni in tutta l’Unione Europea. E’ una mobilitazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura del Commissario per l’Emergenza Covid-19, la Protezione Civile, tutti i cittadini”, ha proseguito.“Oggi in Italia più dell’85% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si è vaccinato a farlo ...