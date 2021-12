Dove si vive meglio in Italia? La classifica del 2021: chi sale e chi scende (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È stata pubblicata oggi la 32esima edizione dell’indagine sulla qualità della vita nelle province Italiane. Podio per Trieste, Milano e Trento. Ma vediamo la classifica più da vicino. L’indagine è stata effettuata tramite 90 indicatori statistici su base provinciale, divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Secondo questi parametri, dunque, Trieste si aggiudica il primo posto, dopo essere già salita in classifica negli ultimi due anni. Al secondo posto troviamo Milano, che risale dopo il capitombolo del 2020 a causa del Covid. Trento invece conferma il suo terzo posto. LEGGI ANCHE => La popolazione mondiale diminuirà per la prima volta dopo secoli: perché? A far guadagnare il primo posto alla città di Milano ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È stata pubblicata oggi la 32esima edizione dell’indagine sulla qualità della vita nelle provincene. Podio per Trieste, Milano e Trento. Ma vediamo lapiù da vicino. L’indagine è stata effettuata tramite 90 indicatori statistici su base provinciale, divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e servizi, cultura e tempo libero. Secondo questi parametri, dunque, Trieste si aggiudica il primo posto, dopo essere già salita innegli ultimi due anni. Al secondo posto troviamo Milano, che ridopo il capitombolo del 2020 a causa del Covid. Trento invece conferma il suo terzo posto. LEGGI ANCHE => La popolazione mondiale diminuirà per la prima volta dopo secoli: perché? A far guadagnare il primo posto alla città di Milano ...

