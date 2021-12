Dose booster con J&J | chi può fare il richiamo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Mentre cresce l'allerta per la diffusione della variante Omicron, arriva il via libera dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) alcon il vaccino Janssen. Il siero anti Covid prodotto dalla Johnson & Johnson potrà essere...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dose booster

...del farmaco (Ema) alladi richiamo del Janssen (Johnson & Johnson) che può essere presa in considerazione almeno 2 mesi dopo la primaper le persone con età superiore a 18 anni. Il...Ore 9.24 - Von der Leyen:funziona contro Omicron "I primi dati ci dicono che la doppiapiù ilè il modo migliore per tutelarsi contro questo virus, soprattutto contro la ...Arrivano dall'Istituto superiore di sanità le raccomandazioni sulla terza dose in gravidanza e allattamento, ecco cosa c'è da sapere.L’Ema ritiene inoltre che il l vaccino Johnson&Johnson può essere somministrato come dose booster anche per chi ha ricevuto Moderna o Pfizer nelle prime due somministrazioni.