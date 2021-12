Domani al via “Volontari all’OPERA – La Scuola diventa Sala da Concerto” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inizia “Volontari all’OPERA – La Scuola diventa Sala da Concerto” una iniziativa che raggiungerà, attraverso lezioni Concerto della durata di 45/60 minuti, tenute da musicisti professionisti, e con l’organizzazione curata dai Volontari delle associazioni coinvolte, gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado: dai piccoli dell’infanzia agli adolescenti della Secondaria di I e II grado. “Volontari all’OPERA – La Scuola diventa Sala da Concerto” è promossa da una rete di Enti del Terzo Settore, composta principalmente da organizzazioni di Volontariato, che comprende Associazione ArmoniE, Ragazzi in Gamba Taranto, Associazione Marco ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Inizia “– Lada” una iniziativa che raggiungerà, attraverso lezionidella durata di 45/60 minuti, tenute da musicisti professionisti, e con l’organizzazione curata daidelle associazioni coinvolte, gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado: dai piccoli dell’infanzia agli adolescenti della Secondaria di I e II grado. “– Lada” è promossa da una rete di Enti del Terzo Settore, composta principalmente da organizzazioni diato, che comprende Associazione ArmoniE, Ragazzi in Gamba Taranto, Associazione Marco ...

