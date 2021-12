Disegna la legalità: concorso di disegno per bambini dell’associazione #Noi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Entro il 31 dicembre è possibile partecipare al concorso “Disegna la legalità”, rivolto a tutti i bambini d’età compresa tra i 5 e i 13 anni, inviando i lavori a noiamanodisarmata@gmail.com. I disegni dovranno avere come tema la legalità. “La nostra associazione ha sempre avuto come obiettivo quello di promuovere una cultura della legalità.” dichiara Leonardo Cassone, presidente di #Noi “Quest’anno abbiamo deciso di partire dai bambini, perché loro rappresentano il futuro e occorre investire nelle nuove generazioni. Siamo fermamente convinti che il concetto di legalità sia qualcosa di concreto che possa essere sperimentato nella vita di ogni giorno. Abbiamo quindi voluto chiedere ai bambini cosa sia per loro, con ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Entro il 31 dicembre è possibile partecipare alla”, rivolto a tutti id’età compresa tra i 5 e i 13 anni, inviando i lavori a noiamanodisarmata@gmail.com. I disegni dovranno avere come tema la. “La nostra associazione ha sempre avuto come obiettivo quello di promuovere una cultura della.” dichiara Leonardo Cassone, presidente di“Quest’anno abbiamo deciso di partire dai, perché loro rappresentano il futuro e occorre investire nelle nuove generazioni. Siamo fermamente convinti che il concetto disia qualcosa di concreto che possa essere sperimentato nella vita di ogni giorno. Abbiamo quindi voluto chiedere aicosa sia per loro, con ...

Advertising

italiaserait : Disegna la legalità: concorso di disegno per bambini dell’associazione #Noi - visionaria_io : RT @NAntimafia: DISEGNA LA LEGALITA': CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI Venite a trovarci tra le 10 e le 13 a Ostia in Piazza Anco Marzio sab… - AGR_web : Disegna la legalità, concorso per bambini promosso dall'associazione antimafia #Noi Disegna la legalità….è il conco… - jmorat : RT @NAntimafia: DISEGNA LA LEGALITA': CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI Venite a trovarci tra le 10 e le 13 a Ostia in Piazza Anco Marzio sab… - AlexCorroppoli : RT @NAntimafia: DISEGNA LA LEGALITA': CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI Venite a trovarci tra le 10 e le 13 a Ostia in Piazza Anco Marzio sab… -

Ultime Notizie dalla rete : Disegna legalità Nazzaro,per vincere mafia nigeriana servono squadre speciali La mafia nigeriana disegna la geopolitica del Mediterraneo e dobbiamo avere la capacità di analisi piena e soprattutto che sappia anticipare le loro mosse". D. Oggi la mafia nigeriana che volumi di ...

Nazzaro,per vincere la mafia nigeriana decisive le squadre speciali La mafia nigeriana disegna la geopolitica del Mediterraneo e dobbiamo avere la capacità di analisi piena e soprattutto che sappia anticipare le loro mosse". D. Oggi la mafia nigeriana che volumi ...

Disegna la legalità: concorso di disegno per bambini Nicola Passarotto La mafia nigerianala geopolitica del Mediterraneo e dobbiamo avere la capacità di analisi piena e soprattutto che sappia anticipare le loro mosse". D. Oggi la mafia nigeriana che volumi di ...La mafia nigerianala geopolitica del Mediterraneo e dobbiamo avere la capacità di analisi piena e soprattutto che sappia anticipare le loro mosse". D. Oggi la mafia nigeriana che volumi ...