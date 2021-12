Disabilità, nel Lazio 970mila euro per promozione agenzie per vita indipendente (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – La Regione Lazio stanzia 970mila euro per l’istituzione sul territorio regionale di 8 agenzie per la vita indipendente, luoghi in cui la persona diversamente abile può essere accolta, ascoltata da consulenti e accompagnata verso un percorso personalizzato mirato alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione nel contesto di vita di riferimento. A dare notizia dell’approvazione in Giunta regionale della DGR, che sancisce il suddetto provvedimento, è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP, Alessandra Troncarelli. Le agenzie per la vita indipendente dovranno garantire l’erogazione dei servizi in modo quanto più possibile omogeneo sul territorio del Lazio e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – La Regionestanziaper l’istituzione sul territorio regionale di 8per la, luoghi in cui la persona diversamente abile può essere accolta, ascoltata da consulenti e accompagnata verso un percorso personalizzato mirato alladell’autonomia e dell’inclusione nel contesto didi riferimento. A dare notizia dell’approvazione in Giunta regionale della DGR, che sancisce il suddetto provvedimento, è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP, Alessandra Troncarelli. Leper ladovranno garantire l’erogazione dei servizi in modo quanto più possibile omogeneo sul territorio dele ...

Palazzo_Chigi : Conferenza nazionale sulla #disabilità, Draghi: Nel #PNRR oltre 6 miliardi di euro per le persone con disabilità. M… - AndreaF76955249 : @FratellidItalia E i fondi tolti alla disabilità per le bollette? Ps c'erano i fondi RISTORO di Conte poi spariti n… - MarceVann : RT @LookdaSenato: Ministro @erikastefani71 xché nel Pnrr si chiama legge quadro se poi lei stessa dice che inserire tutto non si può? Non a… - gcrussonap : RT @Palazzo_Chigi: Conferenza nazionale sulla #disabilità, Draghi: Nel #PNRR oltre 6 miliardi di euro per le persone con disabilità. Miglio… - GFScavuzzo : Come anticipato nella Giornata internazionale delle persone con #disabilità, da oggi un canale streaming dedicato d… -