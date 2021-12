Disabilità, la Regione Lazio stanzia 970mila euro per le agenzie per la Vita Indipendente (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Regione Lazio stanzia 970mila euro per l’istituzione sul territorio regionale di 8 agenzie per la Vita Indipendente, luoghi in cui la persona diversamente abile può essere accolta, ascoltata da consulenti e accompagnata verso un percorso personalizzato mirato alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione nel contesto di Vita di riferimento. A dare notizia dell’approvazione in Giunta regionale della DGR, che sancisce il suddetto provvedimento, è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Le agenzie per la Vita Indipendente dovranno garantire l’erogazione dei servizi in modo quanto più possibile omogeneo sul territorio del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Laper l’istituzione sul territorio regionale di 8per la, luoghi in cui la persona diversamente abile può essere accolta, ascoltata da consulenti e accompagnata verso un percorso personalizzato mirato alla promozione dell’autonomia e dell’inclusione nel contesto didi riferimento. A dare notizia dell’approvazione in Giunta regionale della DGR, che sancisce il suddetto provvedimento, è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli. Leper ladovranno garantire l’erogazione dei servizi in modo quanto più possibile omogeneo sul territorio del ...

AbiliProteggere : Intervista a Fortunato Varone, Dirigente Generale #ProtezioneCivile Regione @La_Calabria. Abbiamo parlato di… - RedattoreSocial : #Lazio, 970mila euro per la promozione delle agenzie per la Vita indipendente La regione istituirà otto 'luoghi' pe… - raffanchio : RT @Mar_Cacciatore: La @RegioneLazio rifinanzia i Piani di Zona con 240 milioni per i Distretti socio-sanitari. Più fondi al sostegno della… - MarcoDiLuigiUIL : RT @Mar_Cacciatore: La @RegioneLazio rifinanzia i Piani di Zona con 240 milioni per i Distretti socio-sanitari. Più fondi al sostegno della… - DOscarLancini : ?ASSURDO? Oggi apprendiamo che la Regione Toscana (PD) taglierà quasi 300.000 euro sulle spese per la disabilità g… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabilità Regione Vaccino Covid e terza dose, le iniziative a sostegno dei più fragili I metodi di prenotazione per il booster sono diversi da regione a regione. Nella maggior parte dei ... anche con disabilità, ad esercitare il loro diritto alla salute. Actimel ha anche donato prodotti ...

Concorso infanzia e primaria, calendario prova orale: lettera estratta [IN AGGIORNAMENTO] La prova orale si svolgerà nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi ... la prova valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte ...

Start up che occupano in maggioranza persone con disabilità: la Regione le sostiene con 2,5 milioni di euro Regione Emilia Romagna I metodi di prenotazione per il booster sono diversi da. Nella maggior parte dei ... anche con, ad esercitare il loro diritto alla salute. Actimel ha anche donato prodotti ...La prova orale si svolgerà nellaresponsabile della procedura concorsuale, nelle sedi ... la prova valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno convolte ...