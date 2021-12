Diritto dello Stato cinese: Andre Ceccobelli alcune criticità del formalismo del grande Dragone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andre Ceccobelli Le critiche cinesi al formalismo giuridico si basano sulla borsa di studio globale sopra descritta (Jiang 2010; Wang 2016; Zhu 2004). “formalismo legale” si traduce in cinese come falüxingshizhuyi??????, un termine che può avere una connotazione positiva o negativa, proprio come il termine inglese “formalismo legale”. Oltre a falüxingshizhuyi , l’oggetto della critica anti-formalista cinese può essere descritto anche attraverso il concetto di fatiaozhuyi????. Questo è un termine caricato negativamente e meglio tradotto in inglese come “dogmatismo legale”. Come nel caso del “formalismo giuridico”, fatiaozhuyipuò essere definito come “un tentativo di costruire un regime o sistema di regole (…) che sia relativamente completo, logicamente ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Le critiche cinesi algiuridico si basano sulla borsa di studio globale sopra descritta (Jiang 2010; Wang 2016; Zhu 2004). “legale” si traduce income falüxingshizhuyi??????, un termine che può avere una connotazione positiva o negativa, proprio come il termine inglese “legale”. Oltre a falüxingshizhuyi , l’oggetto della critica anti-formalistapuò essere descritto anche attraverso il concetto di fatiaozhuyi????. Questo è un termine caricato negativamente e meglio tradotto in inglese come “dogmatismo legale”. Come nel caso del “giuridico”, fatiaozhuyipuò essere definito come “un tentativo di costruire un regime o sistema di regole (…) che sia relativamente completo, logicamente ...

Advertising

CarloCalenda : Il mancato rispetto dello Stato di diritto e dei principi della democrazia liberale vuol dire essere fuori dall’Eur… - M5S_Europa : In #UE servono più diritti e meno pregiudizi. Giusta la decisione della Corte di giustizia UE di riconoscere a un… - ElenaInvernizzi : RT @vitalbaa: Oggi una persona mi ha chiesto quando tornerà lo stato di diritto come lo concepivamo prima della pandemia. Ho risposto che… - AvvSantignazio : RT @vitalbaa: Oggi una persona mi ha chiesto quando tornerà lo stato di diritto come lo concepivamo prima della pandemia. Ho risposto che… - PFumagalli : RT @vitalbaa: Oggi una persona mi ha chiesto quando tornerà lo stato di diritto come lo concepivamo prima della pandemia. Ho risposto che… -