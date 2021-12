Dirigenti Milan a Milanello. Kalulu: “Contro il Napoli con fiducia” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli, mercoledì 15 dicembre in mattinata il Milan ha ripreso il lavoro in vista della sfida di domenica 19 dicembre alle 20:45 a San Siro Contro il Napoli. A Milanello era presente lo staff dirigenziale rossonero al completo (l’amministratore delegato Gazidis insieme a Maldini e Massara). I tre hanno seguito l’allenamento e hanno voluto mostrare vicinanza a una squadra che dopo l’ultima sosta ha conquistato soltanto sette punti in cinque partite, vedendosi scavalcare in classifica dall’Inter. In vista del big match Contro il Napoli, Pioli conta di recuperare Giroud, che nella giornata odierna ha svolto ancora lavoro personalizzato sul campo e giovedì 16 dicembre potrebbe finalmente tornare a lavorare con il resto della squadra. Sempre meno le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo i due giorni di riposo concessi da Pioli, mercoledì 15 dicembre in mattinata ilha ripreso il lavoro in vista della sfida di domenica 19 dicembre alle 20:45 a San Siroil. Aello era presente lo staff dirigenziale rossonero al completo (l’amministratore delegato Gazidis insieme a Maldini e Massara). I tre hanno seguito l’allenamento e hanno voluto mostrare vicinanza a una squadra che dopo l’ultima sosta ha conquistato soltanto sette punti in cinque partite, vedendosi scavalcare in classifica dall’Inter. In vista del big matchil, Pioli conta di recuperare Giroud, che nella giornata odierna ha svolto ancora lavoro personalizzato sul campo e giovedì 16 dicembre potrebbe finalmente tornare a lavorare con il resto della squadra. Sempre meno le ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA | Il punto sul #Milan in vista del big match di domenica 19 dicembre alle 20:45 contro il #Napoli - GraziaLombardi3 : @studiocrocevia @doppiam79 @Bett_Calcaterra @28luisella Quindi quando hai saputo che i dirigenti milanisti si incon… - foliedennui : RT @Alfoneh: 'Il 37 per cento dei ministri sono veterani dei Pasdaran,... Il 21 per cento dei ministro sono exi dirigenti dell' Imam Reza..… - Alfoneh : 'Il 37 per cento dei ministri sono veterani dei Pasdaran,... Il 21 per cento dei ministro sono exi dirigenti dell'… - mirabeack : @Zoroback_023 @_schiaffino__ @GreenMidnight1 Esatto. La stampa su queste cose ci piscia in testa perché 1) nelle re… -