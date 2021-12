DIRETTA | Vaccino anti Covid, avvio della campagna per i minori della fascia 5-11 anni [VIDEO] (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Conferenza stampa su “avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica (5-11 anni)”. Partecipano Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria, e Paolo Biasci, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri. L'articolo DIRETTA Vaccino anti Covid, avvio della campagna per i minori della fascia 5-11 anni VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Conferenza stampa su “vaccinale-19 per iin età pediatrica (5-11)”. Partecipano Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Annamaria Staiano, PresidenteSocietà Italiana di Pediatria, e Paolo Biasci, Presidente NazionaleFederazione Italiana Medici Pediatri. L'articoloper i5-11

Advertising

ProDocente : DIRETTA | Vaccino anti Covid, avvio della campagna per i minori della fascia 5-11 anni [VIDEO] - DavideGiac : RT @LaRagione_eu: 'Il tentativo dell'informazione di spettacolizzare il #Covid ha avuto le sue conseguenze negative, come la sceneggiata di… - guyfawkes2_0 : RT @Xevious_Xevious: @la_zoth Per fortuna che la domanda non era diretta a te.... Il covid non esiste, quindi tabella distrutta parte la c… - EremitaMancato : RT @Xevious_Xevious: @la_zoth Per fortuna che la domanda non era diretta a te.... Il covid non esiste, quindi tabella distrutta parte la c… - LaRagione_eu : 'Il tentativo dell'informazione di spettacolizzare il #Covid ha avuto le sue conseguenze negative, come la sceneggi… -