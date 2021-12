DIRETTA | Stato di emergenza al 31 marzo 2022, Draghi: “Contagi in aumento in Italia e in Europa” [VIDEO] (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022 e in vista del Consiglio Europeo in programma da domani, giovedì 16 dicembre, giornata in Parlamento per il premier Mario Draghi. Prima alla Camera, poi al Senato. L'articolo DIRETTA Stato di emergenza al 31 marzo 2022, Draghi: “Contagi in aumento in Italia e in Europa” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la proroga dellodial 31e in vista del Consiglio Europeo in programma da domani, giovedì 16 dicembre, giornata in Parlamento per il premier Mario. Prima alla Camera, poi al Senato. L'articolodial 31: “inine in

Advertising

fattoquotidiano : Operai e università insieme per non far morire Gkn “Non ci imbarazza definirci ‘classe dirigente’: il nostro obiet… - teoultimo : @ParcodiGiacomo @AlbertoContri Siamo ufficialmente in dittatura da ieri: quello che è accaduto in serata è la diret… - orizzontescuola : DIRETTA | Stato di emergenza al 31 marzo 2022, discorso di Draghi in Parlamento [VIDEO] - GiacomoFaletti : RT @liliaragnar: Oppss gli e' scappata la verita'a #Crisanti “Lo stato d’emergenza muove una montagna di denaro” a Crisanti in diretta sca… - codicedarwin : RT @fattoquotidiano: Operai e università insieme per non far morire Gkn “Non ci imbarazza definirci ‘classe dirigente’: il nostro obiettiv… -