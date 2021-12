Diabete di tipo 2, come cambiano le cure (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È la forma di Diabete più comune nella popolazione. Colpisce soprattutto gli adulti/anziani ma, complice la diffusione del sovrappeso e della sedentarietà già da giovani, l’età di comparsa della patologia si sta abbassando. Alimentazione sana e movimento regolare sono i due caposaldi della prevenzione e sono ovviamente fondamentali, in accordo con il medico, anche in chi già affronta l’aumento della glicemia. Ma anche sul fronte delle terapie qualcosa sta cambiando, come segnalano le nuove linee guida congiunte della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) per la Terapia del Diabete di tipo 2. Cosa cambia per le persone? Ecco il parere degli esperti. I farmaci indicati La novità più eclatante delle nuove linee guida è che una delle classi di farmaci più impiegate in passato, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È la forma dipiù comune nella popolazione. Colpisce soprattutto gli adulti/anziani ma, complice la diffusione del sovrappeso e della sedentarietà già da giovani, l’età di comparsa della patologia si sta abbassando. Alimentazione sana e movimento regolare sono i due caposaldi della prevenzione e sono ovviamente fondamentali, in accordo con il medico, anche in chi già affronta l’aumento della glicemia. Ma anche sul fronte delle terapie qualcosa sta cambiando,segnalano le nuove linee guida congiunte della Società Italiana di Diabetologia (SID) e dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) per la Terapia deldi2. Cosa cambia per le persone? Ecco il parere degli esperti. I farmaci indicati La novità più eclatante delle nuove linee guida è che una delle classi di farmaci più impiegate in passato, ...

