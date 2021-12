Designazioni arbitrali Serie A | Massa per Milan-Napoli | Irrati a Bergamo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono state diramate tutte ledellaA per la diciottesima giornata del massimo campionato italiano di calcio. I due big-match di giornata (Atalanta-Rome e) saranno diretti rispettivamente da. Tutte ledellaA Ecco tutte ledellaA per la diciottesima giornata di campionato: LAZIO – GENOA venerdì ore 18:30PAIRETTOROSSI L. – MARGANIIV: SANTOROVAR: MAGGIONIAVAR: BACCINI SALERNITANA – INTER venerdì ore 20:45 MARIANICOLAROSSI – CECCONIIV: CAMPLONEVAR: GIACOMELLIAVAR: PAGANESSI ATALANTA – ROMA sabato ore 15ALASSIO – ...

Designazioni arbitrali della 18esima giornata di Serie A. Bologna-Juventus a Orsato, Atalanta-Roma a Irrati, Milan-Napoli a Massa.
L'AIA ha comunicato poco fa le designazioni arbitrali per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2021-22 e tra questi spicca sicuramente la scelta di Massa per Milan-Napoli. Nell'altro big match tr ...