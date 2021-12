Denis Villeneuve regista di Incontro con Rama, film tratto dal libro di Arthur C. Clarke (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il regista Denis Villeneuve si occuperà dell'adattamento per il grande schermo del libro Incontro con Rama, scritto da Arthur C. Clarke. Denis Villeneuve, dopo Dune, tornerà nel mondo della fantascienza con l'adattamento cinematografico di Incontro con Rama, scritto da Arthur C. Clarke. Il progetto sarà prodotto da Alcon Entertainment e nel team della produzione ci saranno anche Morgan Freeman, che aveva i diritti del romanzo, e Lori McCreery. Il libro dell'autore di 2001: Odissea nello spazio racconta quello che accade a un gruppo di esploratori che ricevono il compito di intercettare un'astronave aliena apparsa nel sistema solare. Le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilsi occuperà dell'adattamento per il grande schermo delcon, scritto daC., dopo Dune, tornerà nel mondo della fantascienza con l'adattamento cinematografico dicon, scritto daC.. Il progetto sarà prodotto da Alcon Entertainment e nel team della produzione ci saranno anche Morgan Freeman, che aveva i diritti del romanzo, e Lori McCreery. Ildell'autore di 2001: Odissea nello spazio racconta quello che accade a un gruppo di esploratori che ricevono il compito di intercettare un'astronave aliena apparsa nel sistema solare. Le ...

