Delia Duran ha già perdonato Alex Belli? Ecco cosa è successo dopo il GF Vip

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip a seguito di un confronto avuto conte la puntata del 13 dicembre. La donna era giunta in trasmissione per lasciarlo, ma lui ha deciso di correre ad abbracciarla per farle cambiare idea. Lei ha preso in considerazione l’ipotesi di perdonarlo, ma ha dichiarato che l’attore avrebbe dovuto lavorare molto per farle riguadagnare la fiducia. Sarà stato davvero così? Scopriamoavvistati mano nella manola puntata del GF Vip Lunedì scorsohanno lasciato insieme la casa del GF Vip. L’ex concorrente ha dato luogo ad un colpo di testa in quanto,te il ...