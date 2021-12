De Siervo | «Cerchiamo di arricchire la Serie A Ferrero? Gli siamo vicini»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Luigi De, amministratore delegato della LegaA, ha parlato a margine dell’incontro alla sala VAR di Lissone Luigi De, amministratore delegato della LegaA, ha parlato a margine dell’incontro alla sala VAR di Lissone. Le sue dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. CRESCITA – «La litigiosità si supera andando avanti e pensando al prodotto, cercando di arricchirlo anche grazie al miglior centro VAR al mondo, cercando diil prodotto. La ripresa?in piena crisi ancora, è ripartito un po’ lo spettacolo ma il mondo calcio ha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le proprietà, i calciatori neanche un euro. Da parte loro c’è stato un atto di egoismo profondo, non hanno ridotto in nessun modo e in modo infinitesimale i loro ...

