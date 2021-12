Dayane Mello | la foto in lingerie manda in tilt il web

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), lainnataliziainil web: i commenti sui social non lasciano dubbi.Instagram)mell, lanatalizia infa impazzire tutti: ecco la reazione dei fan sui social. Era un po’ che non si sentiva parlare della modella brasiliana, ex gieffina, che in questi mesi ha partecipato al reality “La Fazenda” nel suo Paese d’origine. Ultimamente a dedicarle un pensiero è stata Soleil Sorge, sua amica, ancora “rinchiusa” nella Casa del Gf vip. Le due sono da sempre molto unite e in molti sperano che, dopo la sua uscita da La Fazenda,possa ...

Nissi_Zitellla : @babylrxx De nuestra protagonista Dayane Mello!! - vitscoutinho : TE AMO DAYANE MELLO - 88_dayane : CURTE E COMENTA A FOTO DO ULTIMO POST DA DAYANE MELLO - Noelia62274352 : @daymelloreal Dayane mello te amooo ???????????????????????????????? - LalaArgenta : LA REINA DAYANE MELLO #mellos -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Soleil adirata per questo ha detto: 'Se era qui questo biglietto significa che aveva premeditato tutto ? Una caccia al tesoro! Il secondo bigliettino dietro la foto di, addirittura qui ...sempre più bella: l'ultimo scatto in versione natalizia ha incantato i suoi followers e ha fatto record di likes in pochissimi minutiè una delle modelle più amate del mondo ...Gianmaria Antinolfi ha raccolto molta notorietà nell'ultimo periodo, anche se su di lui e sulle persone a cui tiene di più non si sa moltissimo.Dayane Mello, la foto natalizia in lingerie fa impazzire tutti: ecco la reazione dei fan sui social. Era un po’ che non si sentiva parlare della modella brasiliana, ex gieffina, che in questi mesi ha ...