Dati Covid FVG 810 nuovi contagi il 15 dicembre 2021

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 694, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%). Del totale deipositivi, 430 risultano essere donne (53.09%), mentre 380 casi si sono verificati tra gli uomini (46.91%); inoltre 182 casi hanno a che fare con persone under 19. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone: nello specifico, si tratta di tre uomini di 86, 79 e 72 anni nonché due donne di 78 e 73 anni di Trieste (tutti deceduti in ospedale), due donne di 95 e 89 anni di Pordenone (decedute in ospedale), un uomo di 85 anni di Morsano al Tagliamento (deceduto in ospedale), un uomo di 47 anni di Sacile (deceduto in ospedale), due uomini di 91 e 79 anni di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 23.195 positivi e 129 vittime. tasso positività al 3,6%, +7 terapie intensive #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID I 20.677 positivi, 120 le vittime. tasso positività al 2,7%, +7 terapie intensive nelle ultime 24 ore #ANSA - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 134.761 tamponi effettuati, sono 4.765 i nuov… - Piergiulio58 : Covid Italia, 23mila 195 positivi e 129 morti: i dati del 15 dicembre. - silviaqueen5 : RT @robycatt1: Leggete questo dati poi continuate a chiamare #novax quelli che leggono i dati ufficiali e non credono in questo intruglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati Covid

... Alessio D'Amato, a capo dell'Unità di crisi anti -, ora rilancia: 'La sicurezza dei sistemi ...un Cloud nazionale D'Amato chiede al Governo un 'Cloud nazionale' in cui potere conservare i...: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINOE GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE ) Da giovedì 16 dicembre campagna al via in tutta Italia ...Il vero rischio, anche per loro, è quello di contrarre il Covid. Bisogna chiudere il circuito dei contagi». E rivolto a chi non è ancora convinto: «Avere dubbi è legittimo. I dati però ...Gli uragani che si sono abbattuti lo scorso fine settimana su alcuni stati del centro e del sud degli Stati Uniti hanno provocato la morte di quasi cento persone, ma non tutti i decessi registrati fin ...