Dati Covid FVG 810 nuovi contagi il 15 dicembre 2021

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 694, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%). Del totale deipositivi, 430 risultano essere donne (53.09%), mentre 380 casi si sono verificati tra gli uomini (46.91%); inoltre 182 casi hanno a che fare con persone under 19. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone: nello specifico, si tratta di tre uomini di 86, 79 e 72 anni nonché due donne di 78 e 73 anni di Trieste (tutti deceduti in ospedale), due donne di 95 e 89 anni di Pordenone (decedute in ospedale), un uomo di 85 anni di Morsano al Tagliamento (deceduto in ospedale), un uomo di 47 anni di Sacile (deceduto in ospedale), due uomini di 91 e 79 anni di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 23.195 positivi e 129 vittime. tasso positività al 3,6%, +7 terapie intensive #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID I 20.677 positivi, 120 le vittime. tasso positività al 2,7%, +7 terapie intensive nelle ultime 24 ore #ANSA - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 134.761 tamponi effettuati, sono 4.765 i nuov… - LaCnews24 : IL PUNTO. I numeri dei contagi, i dati delle terapie intensive, gli aggiornamenti dagli ospedali e dai bollettini.… - occhio_notizie : Aumentano ancora i contagi da Covid a Salerno città -

Ultime Notizie dalla rete : Dati Covid

12.05, in Lombardia bimbi i più colpiti "La categoria di età più colpita daloggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni". Così il consulente per la campagna ...diffusi isui ...Particolarmente colpiti sono il settore abbigliamento e il canale dei centri commerciali, i cuisono rimasti "flat" rispetto a quelli di ottobre. Confermato il buon andamento nelle aree non ...Può accadere a Palermo, città multietnica per eccellenza che, camminando per le strade si venga proiettati in un attimo, con l'immaginazione, in Asia Meridionale e assistere ad un evento come la celeb ...Nel pomeriggio l'unione Europea discuterà la decisione introdotta dal Governo italiano sulle nuove misure restrittive ...