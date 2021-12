Danza | il grido di dolore di Bolle alla Camera | ' negli ultimi decenni uno scempio' ** 2

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) -ha poi enucleato i grandi numeri legatipassione della danza in Italia dove gli iscritti alle scuole superano di oltre un terzo quello delle scuole di calcio. Infine l'attacco supportato dai numerigestione del sistema danza in Italia: "Diciamo le cose come stanno:è stato compiuto un vero e proprioverso la danza italiana, un depauperamento di cui ci si può solo vergognare. La Danza italiana viene costantemente avvilita, trattata come la Cenerentola delle arti, con Opera lirica e musica sinfonica nel ruolo delle sorelle privilegiate, cui sono riservate le attenzioni e le cure delle Fondazioni". Da cosa nasce, si è chiesto il ballerino, "questa decisione che sembra quasi unanime di uccidere il Balletto qui in ...

Nei confronti del settore dellae dei danzatori, ha denunciato Bolle, c'è stata in Italia 'una assoluta mancanza di protezione'. Da qui il 'di dolore' dell'étoile che è poi, spiega il ......il depauperamento della": è la denuncia di Roberto Bolle, ascoltato alla Camera per l'indagine sulle fondazioni liriche. Il settore, ha detto Bolle, in quello che lui stesso ha definito "..."E' uno scempio quello che si è compiuto negli ultimi decenni in Italia con il depauperamento della danza": è la denuncia di Roberto Bolle, ascoltato alla Camera per l'indagine sulle fondazioni lirich ...Il ballerino è stato ascoltato a Montecitorio in occasione dell'indagine sulle fondazioni liriche. Su 14, ha ricordato, oggi ci sono solo quattro ...