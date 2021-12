Dalla Puglia a Santa Marinella per pescare illegalmente 5mila ricci di mare: multati in tre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Santa Marinella – Scoperti con oltre 5mila ricci di mare pescati illegalmente a Santa Marinella. I Militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia durante un controllo lungo uno dei tratti più rinomati del litorale laziale, hanno imposto l’alt ad una monovolume di grossa cilindrata con vetri oscurati con tre giovani a bordo che hanno immediatamente insospettito i Carabinieri. Il loro atteggiamento ha convinto i militari a procedere ad un controllo più approfondito: ecco allora che, nel bagagliaio dell’autovettura, gli operanti hanno scoperto, in due ceste distinte, alcune migliaia di echinodermi, comunemente chiamati anche ricci di mare, appena pescati, oltre a tutta l’attrezzatura ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Scoperti con oltredipescati. I Militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia durante un controllo lungo uno dei tratti più rinomati del litorale laziale, hanno imposto l’alt ad una monovolume di grossa cilindrata con vetri oscurati con tre giovani a bordo che hanno immediatamente insospettito i Carabinieri. Il loro atteggiamento ha convinto i militari a procedere ad un controllo più approfondito: ecco allora che, nel bagagliaio dell’autovettura, gli operanti hanno scoperto, in due ceste distinte, alcune migliaia di echinodermi, comunemente chiamati anchedi, appena pescati, oltre a tutta l’attrezzatura ...

