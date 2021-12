Dalla Francia | “La Coppa d’Africa potrebbe essere annullata”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una notizia che fa rumore quella che arriva. La prossimain programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 in Camerun. La decisione è dovuta all’emergenza legata al Covid-19 e all’espansione della nuova variante Omicron. A rilanciare l’indiscrezione è l’emittente RMC Sport, che parla di una riflessione all’interno della CAF, la confederazione calcistica africana dovuta anche al malcontento registrato tra i vari club europei, in particolar modo quelli di Premier League che sono sul piede di guerra. Secondo le regole attualmente vigenti nel Regno Unito, infatti, chi vi fa rientro deve osservare una quarantena obbligatoria di 10 giorni che costringerebbe le varie società ad avere a ...

Rischia di saltare, la Coppa d'Africa di calcio del 2022, in programma in Camerun a partire dal prossimo 9 gennaio. L'indiscrezione è stata lanciata dai francesi di RMC Sport. La Confederazione Calcis ...
Clamoroso. La Coppa delle nazioni africane 2021 potrebbe essere cancellata. Infatti, secondo RMC Sport, la Confederazione calcistica africana sta riflettendo sull'ipotesi ...