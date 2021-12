Dalla Francia | “Incubo Covid | la Coppa d’Africa può essere annullata”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Fa paura la variante omicron, che continua a farsi largo nel mondo del calcio e inizia ad aprire interrogativi anche per le prossime manifestazioni sportive. Tra queste c’è la, edizione 2022 in Camerun, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio. Secondo quanto rivela RMC Sport, la CAN potrebbe infatti annunciare nelle prossime ore l’annullamento della competizione. Oltre alla pandemia, c’è anche il malcontento dei club nazionali che non vorrebbero privarsi dei calciatori africani. In Italia Milan (Kessie e Bennacer) e Napoli (Osimhen, Koulibaly, Anguissa) sono i club italiani che seguono con più interesse l’evolversi della vicenda. SportFace.

