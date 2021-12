Da Van Basten e Van Bommel: gli olandesi del Milan prima di Botman | VIDEO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da Marco Van Basten a Mark Van Bommel passando per Clarence Seedorf: ecco i grandi olandesi del Milan prima di Sven Botman Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da Marco Vana Mark Vanpassando per Clarence Seedorf: ecco i grandideldi Sven

Advertising

violanews : ???Il noto giornalista ed ex dirigente della @acffiorentina ha detto la sua sul peso che riveste #Vlahovic nell'eco… - tynphanos : Rai Sport ci regala un pomeriggio di emozioni con una serie di servizi del Milan con Van Basten. Trasmissioni che… - Giusty1980 : 'Smettere quando è come avrebbe voluto lui'. Come se Van Basten l'avesse scelto... ?? (lo so, sono una brutta perso… - nome_57_ : Come Van Basten e tanti altri anche Augero inizierà una nuova fase della propria vita con il rimpianto e il rimorso… - LucaTorelli13 : Milan 1989 : Van basten , rijkaard , maldini , antonioli , galli , pinato , gullit , tassotti , y virdis . Galli ,… -