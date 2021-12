Da scudetto a Coppa Italia, Inter padrona delle quote (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In prima fila per lo scudetto, ma non solo. L’Inter continua la sua ascesa nelle quote dei bookmaker, dopo la quinta vittoria consecutiva in campionato e la vetta della classifica conquistata nell’ultima giornata. Il secondo titolo di fila ha toccato la quota più bassa da inizio stagione, a 1,70 su Planetwin365, avanti su Atalanta (4,00), Milan e Napoli (entrambi a 6,00). Nel frattempo, Inzaghi e i suoi sono saliti in cattedra anche nelle scommesse sul miglior attacco di Serie A, dove pure sono primi a 1,48, ancora una volta davanti all’Atalanta (2,40), da tre stagioni la squadra con il reparto avanzato più prolifico. L’Inter è poi in piena lotta per la miglior difesa (a 2,50), in questo caso alle spalle del Napoli, in testa a 1,80. La rincorsa nerazzurra si è completata pure sul fronte delle coppe ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In prima fila per lo, ma non solo. L’continua la sua ascesa nelledei bookmaker, dopo la quinta vittoria consecutiva in campionato e la vetta della classifica conquistata nell’ultima giornata. Il secondo titolo di fila ha toccato la quota più bassa da inizio stagione, a 1,70 su Planetwin365, avanti su Atalanta (4,00), Milan e Napoli (entrambi a 6,00). Nel frattempo, Inzaghi e i suoi sono saliti in cattedra anche nelle scommesse sul miglior attacco di Serie A, dove pure sono primi a 1,48, ancora una volta davanti all’Atalanta (2,40), da tre stagioni la squadra con il reparto avanzato più prolifico. L’è poi in piena lotta per la miglior difesa (a 2,50), in questo caso alle spalle del Napoli, in testa a 1,80. La rincorsa nerazzurra si è completata pure sul frontecoppe ...

