Curry fa la storia, è il re delle triple Nba: 'Ora sì, sono il più grande tiratore di sempre' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alla fine è successo al Madison Square Garden, l'arena conosciuta come la 'Mecca' del basket a stelle e strisce che ha un posto particolare nel cuore di Steph Curry. Il fenomeno dei Warriors ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alla fine è successo al Madison Square Garden, l'arena conosciuta come la 'Mecca' del basket a stelle e strisce che ha un posto particolare nel cuore di Steph. Il fenomeno dei Warriors ...

Advertising

dchinellato : ???? ICYMI Steph Curry passes Ray Allen to become the #NBA75 all-time leader in 3s made. 2974 and counting ???? Se st… - AlePitton : RT @MarcoAMunno: Record firmato da Steph Curry: con questa, é diventato il giocatore ad aver realizzato più triple di sempre nella storia d… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Steph Curry fa la storia, è il re delle triple: “Ora sì, sono il più grande tiratore di sempre” #nba - fanpage : Stephen #Curry è nella storia! Chiamatelo Re delle triple, o tiratore più grande di sempre. Da stanotte il campione… - mitch_campana : RT @HerberMax: ?? 2'974esimo! Stephen Curry ha scelto il Madison Square Garden per aggiornare la storia e battere il record di tiri da tre p… -