Curling | Preolimpico Leeuwarden 2021 | nuovo successo per l’Italia | Repubblica Ceca ko 7-2

l'Italia maschile del Curling batte 7-2 la Repubblica Ceca nel settimo match del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021, centrando così il suo secondo quinto successo. Gli azzurri partono forte andando in vantaggio 2-0 nel secondo round ed incrementando lo score nel quarto, mentre i cechi reagiscono nel parziale successivo accorciando le distanze. Dal sesto round, però, l'Italia cambia marcia, conquistando una vittoria importantissima per 7-2 che la proietta al secondo posto in classifica alle spalle della Norvegia.

