Curling | Preolimpico femminile Leeuwarden 2021 | continua la risalita dell’Italia | Germania battuta 7-6

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ladialdi. Dopo la larga vittoria nella mattinata di mercoledì 15 dicembre contro la Turchia per 12-4, la squadra composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, con Elena Dami nel ruolo riserva, batte laper 7-6 e torna in piena corsa per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIOIL CALENDARIO MASCHILE Parte subito forte l’Italia che alla primo end ruba subito la mano alla. Secondo end nullo e nel terzo lamarca il punto dell’1-1. Nel quarto e nel quinto end ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Curling Preolimpico

Continua la risalita dell' Italia difemminile alfemminile di Leeuwarden 2021. Dopo la larga vittoria nella mattinata di mercoledì 15 dicembre contro la Turchia per 12 - 4, la squadra composta da Stefania Constantini,...maschile, Italia sconfitta dalla Norvegia, ora si punta ai playoff -femminile, l'Italia supera la Repubblica Ceca e resta in corsa per Pechino 2022 Buongiorno ...Nessuna copertura tv 08.30 Snowboard, Coppa del Mondo: PSL maschile e femminile Bannoye - Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+ 09.00 Curling, Preolimpico: Finlandia - Italia - Nessuna copertura t ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.11 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto in questa lunghissima giornata e appuntamento a domani con la resa dei ...