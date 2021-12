Curling, Preolimpico femminile Leeuwarden 2021: continua la risalita dell’Italia, Germania battuta 7-6 e playoff sicuri (Di giovedì 16 dicembre 2021) continua la risalita dell’Italia di Curling femminile al Preolimpico femminile di Leeuwarden 2021. Dopo la larga vittoria nella mattinata di mercoledì 15 dicembre contro la Turchia per 12-4, la squadra composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, con Elena Dami nel ruolo riserva, batte la Germania per 7-6 e torna in piena corsa per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO femminile IL CALENDARIO MASCHILE Parte subito forte l’Italia che alla primo end ruba subito la mano alla Germania. Secondo end nullo e nel terzo la Germania marca il punto dell’1-1. Nel quarto e nel quinto end ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021)ladialdi. Dopo la larga vittoria nella mattinata di mercoledì 15 dicembre contro la Turchia per 12-4, la squadra composta da Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, con Elena Dami nel ruolo riserva, batte laper 7-6 e torna in piena corsa per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIOIL CALENDARIO MASCHILE Parte subito forte l’Italia che alla primo end ruba subito la mano alla. Secondo end nullo e nel terzo lamarca il punto dell’1-1. Nel quarto e nel quinto end ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 4-4 Preolimpico 2021 in DIRETTA: sfida in parità all’ottavo end - #Curling #Italia-Ge… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le teutoniche rubano la mano nel quarto end -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: subito una mano rubata dalle azzurre - #Curling… - sportface2016 : #Curling, Preolimpico #Leeuwarden 2021: nuovo successo per l'#Italia, #RepubblicaCeca ko 7-2 - infoitsport : Curling, Preolimpico: Italia ancora in corsa, battuta la Turchia 12-4 -