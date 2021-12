Cultura | Tridico | ' Per il Paese è assett strategico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - “Ci sono stati ospiti importanti per celebrare una giornata importante, quella della candidatura di una città molto bella, ricca di valore, die tradizioni che fa bene ale alla Calabria. Purtroppo la Calabria è nota per altre faccende tristi, e me ne dispiace tantissimo anche da calabrese. Oggi invece si è parlato bene di Calabria e ne sono contento". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale, a margine della presentazione del dossier per la candidatura di Diamante a Capitale italiana della2024, svoltasi a Palazzo Wedekind a Roma. "Laitaliana è molto vasta - ha proseguito-, circa il 15% del Pil ruota attorno allae alle attività che essa genera: per ilè un ...