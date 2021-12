Crollo nascite per il Covid | nel 2021 12 500 bimbi in meno De Palo | ' Sostegno alle famiglie'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nei primi nove mesi dell'anno, 12.500 nati inrispetto allo stesso periodo del 2020 , anno in cui peraltro il calo, rispetto al 2019, era stato di circa 15.000 bambini. Cresce in maniera ...

... e tali da comportare un saldo naturale negativo della popolazione (la differenza tra le morti e lenel corso dell'anno) superiore alle 335 mila unità registrate nel 2020. Volontaria mostra ...Il fatto che non nascano più bambini determina ildella speranza. Il calo della natalità è ... Dal 2008 lesono diminuite del 29,8%. Ciò, nella quasi totalità, è attribuibile alle...Valeria ArnaldiNei primi nove mesi dell'anno, 12.500 nati in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, anno in cui peraltro il calo, rispetto al 2019, era stato di circa 15.000 bambini. Cresce ...I dati diffusi ieri dall'Istat sull'andamento della natalità e della fecondità nel 2020 sono drammatici, ma sembrano non smuovere la politica ...